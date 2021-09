Salvini: "Alzare le tasse sulla casa è immorale"

(Agenzia Vista) Perugia, 26 settembre 2021 - "Nonostante attacchi, insulti e giornali che se ne inventano una al giorno, questa è stata una bella settimana. Abbiamo convinto Draghi e il Governo a mettere tre miliardi per tagliare le bollette di gas e luce. Questa è la vita vera, non lo Ius Soli e il Ddl Zan. Chi se ne frega, non sono la priorità. Il lavoro lo è. E Draghi ha detto anche che non ci saranno nuove tasse. Qualcuno del PD voleva la patrimoniale su casa e risparmi. Ma se uno ha dei soldi in banca non è perché li ha rubati, ma perché ha lavorato e ci ha già pagato delle tasse su quei soldi. Chi ha comprato una casa non è che l'ha rubata, magari non è andato in vacanza per dieci anni per comprarla. Alzare le tasse sulla casa è immorale. E' immorale" lo ha detto Matteo Salvini, leader del Lega, intervenendo durante un comizio a Spoleto. Durata: 01_07