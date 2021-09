F1: Hamilton conquista la vittoria n.100 in carriera

Lo spagnolo della Rossa, al semaforo verde, era scattato in testa alla corsa, perdendone successivamente il comando a causa dei frequenti doppiaggi e delle soste ai box per i cambi gomme. Essi sono stati resi necessari per le cattive condizioni meteorologiche che imperversavano sul circuito russo, al punto da stravolgere l'ordine di arrivo sotto la bandiera a scacchi.

Per il pilota inglese della Mercedes, e campione del mondo in carica, il conseguimento di questo record è coinciso con una gara che, condizionata dal maltempo, lo ha visto partire dalle retrovie per poi precedere il suo rivale Max Vertstappen su Red Bull e Carlos Sainz su Ferrari.