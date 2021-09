(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 12’ Marras del Bari non riesce a segnare da posizione favorevole. Al 14’ Botta dei galletti con un tiro di destro colpisce il palo. Al 22’ il Bari passa in vantaggio con Simeri di testa su cross di Mallamo. Al 33’ D’ Angelo del Picerno va vicino al pareggio. Il Bari è secondo in classifica con 7 punti insieme al Taranto, a -2 dal Monopoli primo a 9 punti.

Nella terza giornata di andata del girone C di Serie C il Bari vince 1-0 fuori casa col Picerno. Nel primo tempo al 15’ Belli del Bari non concretizza una buona occasione. Al 25’ D’ Errico dei biancorossi con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 42’ Vanacore dei lucani sfiora il gol.