Serie C: Monopoli capolista del Girone C

Ai loro successi, si aggiunge la vittoria di misura della Virtus Francavilla Fontana che al Giovanni Paolo II ha battuto la Vibonese per 1-0. L'unica nota negativa della seconda giornata è per la Fidelis Andria. La compagine federiciana è stata battuta per 2-0 dal Catania nell'anticipo disputatosi al Massimino-Cibali nella serata di sabato 4 settembre 2021.

A seguito di quest'ultimo risultato, i biancoverdi balzano con 6 punti al comando del Girone C della Serie C 2021-22, precedendo Bari e Foggia. Entrambe appaiate al secondo posto con 4 punti, hanno ottenuto la loro prima vittoria di questo campionato sconfiggendo rispettivamente, fra le mura amiche, il Monterosi per 4-0 e il Potenza per 4-1.