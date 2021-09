Speranza: "La terza dose in Italia ci sarà"

ROMA - "Approvato all'unanimità il Patto di Roma da tutti i paesi del G20. E' un documentio firmato da tutti paesi: insieme si è deciso di impegnarsi per rafforzare i sistemi nazionali". Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa a conclusione dei lavori del G20 Salute a Roma."Primo punto è investire sui sistemi sanitari e vogliamo difendere l'impianto universalistico: si ha diritto a essere curati indipendentemente da ceto e razza". "Abbiamo inisistito anche sull'approccio One Health".'I paesi del G20- ha aggiunto il ministro - si impegnano a intervenire per portare i vaccini nei paesi piu fragili anche tramite Covax e vogliamo coistruire le condizioni perche' la produzione sia portata anche in paesi diversi, per rendere altre aree del monmdo capaci di produrre. Questo significa condividere processi per avere un piu' alto tasso di autonomia'.Il ministro della Salute ha poi spiegato che "la terza dose in Italia ci sarà, partiremo già da settembre con pazienti fragili come gli oncologici o i trapiantati. Su questo punto già Ema e Ecdc si sono espresse. Dunque già nel mese di settembre partiranno in Italia queste prime terze dosi, poi analizzeremo per proseguire con gli over80 e residenti Rsa e personale sanitario, che sono le prime categorie che hanno ricevuto il vaccino e da quale si partirà".