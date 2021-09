''Sulle Punte - alla Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala", su DeAKids un nuovo appuntamento con la danza

MILANO - Dopo aver esplorato la vita dei ballerini al Teatro dell’Opera di Roma, torna su DeAKids un nuovissimo appuntamento con la danza, con lo speciale della serie: "Sulle Punte - alla Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala" in onda in prima TV il 24 settembre alle 20.50 su DeAKids (Sky 601 e NOW).

"Sulle Punte – Alla scuola di ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano", è uno speciale ambientato alla Scuola di Ballo dell’AccademiaTeatro alla Scala di Milano, diretta da Frédéric Olivieri, e racconterà il percorso di due giovani aspiranti ballerini, Laura e Giovanni, che hanno deciso di studiare danza classica all’Accademia scaligera per inseguire il loro sogno: quello di diventare étoile.

Lo speciale seguirà quindi i due ragazzi tra lezioni di danza, lezioni scolastiche e pomeriggi di svago con gli amici e la famiglia. Il pubblico potrà vedere la quotidianità delle giornate dei due protagonisti fatte di allenamenti molto duri, di esercizi e di studio, ma anche di pranzi con gli amici e gite in bicicletta. Inoltre, potrà osservare i due ragazzi alle prese con le prove della messa in scena de "Le nozze di Figaro” al Teatro alla Scala.

Non mancheranno tips, consigli su alcuni passi di danza e tecniche dati da ballerini professionisti e le interviste agli insegnanti Paola Vismara e Walter Madau, ex allievi dell’Accademia, oltre che al direttore, Frédéric Olivieri. Nel corso dello speciale, DeAKids ricorderà Carla Fracci, scomparsa lo scorso 27 maggio attraverso immagini di repertorio della grande icona della danza italiana nei più importanti teatri del mondo e le parole degli allievi e dei maestri. Lo speciale sarà quindi un'occasione per tutti i ragazzi a casa per conoscere la carriera della grandissima étoile milanese, un modello positivo per le nuove generazioni.

"Sulle Punte – Alla scuola di ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano" è una produzione Kimera per DeAKids, un programma di Chiara Salvo e Francesca Fabbri ed è stata realizzata presso la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.