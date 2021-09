Temporali sulla Puglia: è allerta gialla

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 14:00 di oggi, martedì 7 settembre, e per le successive 6 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della Puglia, con quantitativi cumulati deboli. Lo rende noto la Protezione civile.Dalle ore 08:00 di domani, mercoledì 8 settembre, e per le successive 12 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Pertanto dalle ore 14:00 del 7 settembre, e per le successive 6 ore, e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su bacini del lato e del lenne.Dalle ore 08:00 del 8 settembre, e per le successive 12 ore, e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali localizzato su bacini del lato e del lenne.