Texas, adolescente uccide tutta la famiglia e pubblica immagini online

Infatti non è raro nella storia, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, trovare adolescenti o giovani ragazzi che uccidono, ancor meno episodi di parricidi, matricidi, genitoricidi, famiglicidi.



La polizia ha confermato che William ha ulteriormente "minacciato di continuare la violenza in una scuola della zona" giovedì mattina. A quanto pare, si sarebbe trattata di una vera e propria esecuzione a cui nessuno dei suoi intimi sarebbe riuscito a sottrarsi. La furia omicida ha colpito dapprima il padre e la madre, poi la sorellina e in ultimo i suoi animali. Ancora una volta il contesto familiare problematico e il gesto estremo è espressione di dinamiche patologiche perverse.

Ha anche pubblicato le foto dei suoi parenti morti sui social media e ha minacciato di attaccare una scuola, secondo la polizia. La polizia si era precipitata nel camper della famiglia presso l'Aransas Oaks RV Resort su S. Commercial Drive a Ingleside, in Texas, intorno alle 23:00 di mercoledì sera. "Gli agenti hanno sentito un singolo sparo e il tonfo di una persona che cadeva a terra", ha riferito il dipartimento di polizia del Texas Aransas Pass. Una volta entrati in casa dopo lo sparo, gli agenti hanno trovato la famiglia, i cani e il ragazzo, tutti morti. William aveva anche "trasmesso immagini grafiche di individui morti che ha identificato come la sua famiglia che aveva ucciso" su una piattaforma di social media.