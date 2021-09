Trinitapoli, la giovane promessa Domenico Leone diventa arbitro in Serie C

- Una vita da arbitro di calcio. Per arrivare almeno in Lega Pro, con il sogno di salire in serie A e trovarsi lì nel mezzo del rettangolo verde, a tenere in mano le redini della partita, con tutte le responsabilità delle decisioni da prendere. Questo è il sogno di un giovane di Trinitapoli Domenico Leone, arbitro iscritto nella sezione storica dell’AIA di Barletta del presidente Savino Filannino.

Dopo aver fatto tutta la trafila di arbitro ( giovanile, prima categoria, promozione, eccellenza) con ottimi risultati approda in serie D. Da quest’anno 2021/2022 ha inizato ad affacciarsi in Lega Pro (Serie C ) dove viene promosso a luglio del 2021.

Una stagione incominciata già con 4 presenze 12 ammoniti ed 1 espulsione. Ha arbitrato una partita di under 19 Frosinone – Reggina, in coppa Italia serie C Pescara- Olbia, un incontro di serie A Donne NAPOLI -INTER, e l’ultimo incontro campionato serie C tra ALBINOLEFFE-MANTOVA.