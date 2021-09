Trinitapoli, nuova giunta dell'amministrazione Losapio

- Nuovo esecutivo per il sindaco Emanuele Losapio che questa mattina ha firmato i decreti di nomina per i 3 nuovi assessori che lo coadiuveranno da oggi, per la realizzazione della fase 2 dell'amministrazione eletta quasi 12 mesi fa. Nei giorni scorsi, l'azzeramento della Giunta aveva fatto seguito al generale riordino della pianta organica in forza all'Ente, vista la necessità di una opportuna verifica politica e di una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, ritenuta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato.Il tutto a garanzia della coesione e dell'unitarietà dell'azione amministrativa con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma e di rilanciare l'azione politica nell'esclusivo interesse pubblico, a favore della cittadinanza.Ecco la nuova Giunta, guidata dal sindaco Losapio, che sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni: Francesco di Natale (vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e Politiche della famiglia); Maria Montuori (Sevizi cimiteriali, Natura e Verde pubblico); Cosimo Damiano Albore (Ecologia, Ambiente, Sport e tempo libero).Il sindaco Losapio Emanuele tiene per se’ tutte le deleghe funzionanti ( Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica).