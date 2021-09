Nella prima semifinale degli Usa Open a New York tra le donne la canadese Lesley Ann Fernandez vince 7-6 4-6 6-4 con la bielorussa Aryna Sabalenka. Nella seconda semifinale la britannica Emma Raducanu supera 6-1 6-4 la greca Maria Sakkari. Per la Fernandez e la Raducanu è la prima storica finale agli Usa Open a New York, Nei quarti di finale la greca Maria Sakkari prevale 6-4 6-4 con la ceca Karolina Pliskova.