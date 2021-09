Viabilità Taranto, Perrini: “Molte rassicurazioni su Ss 172 e 7, ma presto sopralluogo con assessore Maurodinoia”

BARI - “Ieri in Consiglio regionale l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, mi ha dato ampie rassicurazioni sui cantieri delle Statali 172 e 7, rispondendo alle mie interrogazioni. Per la verità non avevo dubbi, anche perché su entrambi i fronti ho continuamente puntellato i tecnici e l’assessorato perché si procedesse a terminare i lavori che ormai durano da anni. Per questo, rispetto alle interrogazioni presentate ormai oltre 5 mesi fa la situazione è decisamente migliorata. Lo verifico quotidianamente perché sono strade che percorro in continuazione e conosco i disagi che ci sono stati e che, anche se meno, ci sono ancora.Sulla Statale 172, nel tratto fra Martina Franca e Taranto, i lavori sono ripresi da un paio di mesi e l’assessore si è impegnata a effettuare un altro sopralluogo per verificare che alle parole e alle rassicurazioni seguissero anche i fatti.Sulla Statale 7 mi è stato, invece, assicurato che entro la fine di quest’anno saranno completate le due rotatorie nel Comune di Palagiano.Ammodernare e mettere in sicurezza queste due statali non solo serve a rendere più scorrevole il pesante traffico quotidiano, ma significa ridurre il rischio di incidenti che hanno provocato moltissimi morti”. Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,