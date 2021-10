A Bari turni unici per gli ingressi a scuola

La Prefetta conclude il suo intervento analizzando i dati forniti dall'Asl: "Stando ai dati forniti dalla Asl, attualmente le classi in quarantena sono 6, 4 in scuole superiori e 2 elementari". Naturalmente, sottolinea la Prefetta, per realizzare l'obiettivo del turno unico occorrerà potenziare i mezzi pubblici per permettere agli studenti di potersi muovere in sicurezza. La prefetta Bellomo ha motivato tale decisione: "Considerato che i dati dei contagi si mantengono in un range abbastanza contenuto e che la campagna vaccinale ha raggiunto nel nostro territorio percentuali elevate, proveremo ad andare incontro a questa esigenza espressa dal mondo della scuola e pensare ad un orario unico".

