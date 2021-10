Aggressione alla troupe di TRM News a Valenzano, solidarietà del Gruppo 'Con Emiliano'

BARI - “Il gruppo consiliare 'CON Emiliano', nel condannare con forza l'ulteriore e grave episodio di cronaca a Valenzano (Bari), esprime piena solidarietà alla troupe di TRM News e, in particolare, alla giornalista e all'operatore vittima dell'aggressione”. Così in una nota il gruppo consiliare ‘CON Emiliano’ e del suo presidente Gianfranco Lopane."L'emergenza pandemica, dalla quale stiamo uscendo grazie all'intensa attività di vaccinazione portata avanti dai presidi sanitari - ha dichiarato il presidente del gruppo CON, Gianfranco Lopane - non deve farci abbassare la guardia nei confronti del cancro malavitoso che attanaglia soprattutto la aree trascurate delle nostre comunità cittadine. Saremo sempre vicino a chi opera quotidianamente a difesa della legalità e alla garanzia dell'informazione in generale. Alla troupe di TRM News a all'intera redazione - ha concluso Lopane - rinnovo la solidarietà, esortando le Istituzioni a una coalizione diffusa contro droga e mafie".