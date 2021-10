Amministrative, Salvini: "Centrodestra non ha perso. Abbiamo più sindaci"

(Agenzia Vista) Roma, 6 ottobre 2021 - "Stando alla matematica il centrodestra non ha perso. In casa Lega abbiamo 69 sindaci in più rispetto alla settimana scorsa. In numeri assoluti il centrodestra ha più sindaci. Sicuramente il centrodestra non ha vinto in alcune grandi città dove governava la sinistra. Ma può vincere al ballottaggio in due città come Torino e Roma governate dalla sinistra" così il segretario della Lega Matteo Salvini in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista.