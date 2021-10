Ballottaggi comunali: Roma e Torino al centrosinistra, Trieste al centrodestra

ROMA - Il centrosinistra vince in oltre metà delle venti città italiane, fra capoluoghi di regione e di provincia, andate al voto per eleggere il primo cittadino nella tornata di amministrative conclusa oggi con i ballottaggi. La coalizione ne ha conquistate 13, e il bottino si è arricchito di Roma e Torino, reduci entrambe da cinque anni di amministrazione del M5s.Dopo i successi al primo turno di Napoli (con l'alleanza Pd-M5s), Bologna e Milano, l'en plein del centrosinistra nei capoluoghi di regione oggi sfuma solo per il risultato di Trieste, dove vince il centrodestra. Il centrosinistra però si conferma a Varese, dove non riesce il ribaltone alla Lega, che si vede sfilare anche Savona.