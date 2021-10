Bari, al via le 'Giornate FAI d'autunno'

Nella sala successiva si potrà vedere l’istallazione site specific ‘Attenti! dell’artista Pino Malerba a cura di Anna Gambatesa - Galleria Misia Arte, mentre sul bancone del vecchio bar saranno esposti antichi volumi dell’adiacente biblioteca, con le antiche librerie traboccanti di libri. Il percorso si concluderà davanti alla lapide commemorativa del Generale Pasquale Mirabella e alla lapide bronzea del Bollettino della Vittoria diramato dal Maresciallo d’Italia Armando Diaz, nominato nel 1921 duca della Vittoria.



Solo per gli iscritti FAI ‘in regola’ la visita proseguirà con l’eccezionale apertura dell’Archivio – scrigno di documenti e storie di tanti pugliesi e luogo normalmente inaccessibile.



Per la prima volta faranno una visita speciale gli amici Ipovedenti dell’’ASSOCIAZIONE ALBATROS PROGETTO PAOLO PINTO’ Associazione che nasce per commemorare l’avvocato Paolo Pinto, straordinario campione mondiale di nuoto di gran fondo protagonista di epiche traversate e negli ultimi anni di vita tormentato dalla perdita progressiva della vista.



Concerto della Banda della Brigata Pinerolo sabato 16 alle ore 17:00 e domenica 17 alle ore 10:00



Con il Patrocinio del Comune di Bari



In collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari.



Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online su www.giornatefai.it consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento.



** Accesso disabili



10:00 - 13:30 (ultimo ingresso 13:00) / 15:00 - 19:00 (ultimo ingresso 18:30) – essendo sito militare accesso con Green Pass e documento d’identità



Il percorso partirà dall’ingresso monumentale di Piazza Luigi di Savoia, per poi accedere nel grande cortile con porticato di impianto ottocentesco dove saranno esposti gli assetti operativi e i mezzi utilizzati anche per la ‘protezione civile’ nonchè gli equipaggiamenti del Sistema Soldato Sicuro in dotazione alla Brigata Pinerolo e si potrà ammirare il monumento ai ‘Caduti in tempo di pace e di guerra’ sotto la bandiera, per poi proseguire nel secondo cortile con la sala azzurra che ospita per l’occasione l’importante mostra itinerante ‘L’Esercito e la Grande Guerra’ e alcuni cimeli e uniformi del periodo.