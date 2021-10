Bari, lanciata la rete nazionale di webradio per promuovere l’orientamento e contrastare la povertà educativa post-Covid

BARI - Scegliere un tema, registrare un’intervista, lavorare in gruppo, rispettare una scaletta, usare la tecnologia radiofonica: in una webradio gestita insieme ai giovanissimi sono tante le competenze che si acquisiscono. Non solo: la radio diventa uno spazio di partecipazione ed empowerment anche per le famiglie. Questo uno dei temi della tavola rotonda, Webradio e contrasto alla povertà educativa, svoltasi ieri nella sala conferenze di Regione Puglia in via Gentile, organizzata dal progetto Orientamento Consapevole e Sistemico al tempo digitale (Or.Co. digitsys). Il progetto, nato dalla rete StartNet Network transizione scuola-lavoro, è stato selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.Durante l’evento è stato lanciato il protocollo d’intesa Webradio e orientamento. Fra i partecipanti: Sebastiano Leo, Assessore per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro di Regione Puglia, co-firmatario della prima strategia regionale di contrasto alle povertà educative, Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale Giovani e di ANG Radio, il primo network radiofonico istituzionali under 30 (in collegamento video), e Francesca Bottalico, Assessora per il Welfare e Paola Romano, Assessora Politiche Giovanili del Comune di Bari.“L’intento primario è di costituire una rete informale con associazioni ed enti interessati a promuovere l’uso della web radio come strumento educativo di partecipazione e canale di diffusione di informazioni utili nei percorsi di transizione, nonché come strumento di confronto tra gli operatori, le famiglie e i giovani” ha spiegato Gianpietro Losapio, Direttore di Nova Onlus Consorzio Nazionale per l’Innovazione Sociale, capofila di Or.Co. digitsys.Da oggi inoltre, è online Indubbio: Vademecum per Genitori di Figli Preadolescenti, una piccola e utile guida per famiglie con ragazzi e ragazze tra i 10 e 14 anni, per rispondere alle incertezze di giovani e adulti. Nato durante la pandemia, il vademecum è il risultato di sei podcast con esperti, ad opera della digital radio, scaricabile gratuitamente su www.orcodigitsys.it.Il programma e la diretta Facebook sono disponibili su Radio Panetti, la radio gestita dai giovani dell’Istituto Panetti di Bari.Il progetto Or.Co. digitsys Orientamento Consapevole e Sistemico al tempo digitale è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.