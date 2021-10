Barletta, donna tenta il suicidio: salvata dalla polizia

Portata in commissariato, la donna ha potuto riabbracciare il marito, mentre gli agenti, commossi, hanno deciso di far partire una colletta coinvolgendo anche la parrocchia locale. L'uomo, però, nonostante il momento concitato, ha deciso di dare l'allarme alla polizia che è riuscita a mettersi in contatto con la donna, riuscendo a salvarla e metterla in salvo.

Storia a lieto fine a Barletta, dove una donna che aveva perso il lavoro, in un momento di disperazione, aveva deciso di farla finita. Per questo motivo, ha deciso di contattare il marito per un ultimo saluto.