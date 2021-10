BARLETTA - Dramma sul lavoro nello stabilimento Timac Agro, nella zona industriale di Barletta, dove un operaio 62enne di Barletta, Luigi Riefolo, è morto nel pomeriggio dopo essere stato investito nel piazzale da una pala meccanica. Il 62enne lavorava per una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale.Al via le indagini dei carabinieri, coordinati dalla pm di turno, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico, come atto dovuto, del 46enne che guidava il mezzo che ha travolto Riefolo. Ad intervenire sul post anche personale dello Spesal per la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.