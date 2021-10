Il Bari a Campobasso per la quaterna esterna

(via Ssc Bari fb)





Per il Bari, comunque, sarà ugualmente impegnativo poter ottenere la quarta vittoria esterna. Gli uomini di Mignani affronteranno un avversario che troverà nella sua tifoseria il dodicesimo uomo in campo, alla luce degli oltre 3000 biglietti acquistati in Campobasso e dintorni. Reduce dal successo esterno per 2-1 in casa del Monopoli, la compagine molisana cercherà il secondo successo consecutivo contro un'altra pugliese, per ritrovarsi, considerata la cortezza della classifica del Girone C, in zona play off e a ridosso delle inseguitrici del Bari, quali Turris, Monopoli e Palermo.





Di contro, per il Galletto vincere dovrà essere l'imperativo categorico per aumentare il distacco dalle inseguitrici precedentemente menzionate e alle quali si aggiunge il Catanzaro. La compagine giallorossa, attualmente seconda nella graduatoria del raggruppamento centromeridionale, per ridurre il -6 dal Bari, dovrà sfruttare il fattore campo del Ceravolo, dove affronterà gli ionici alle ore 14.30 di domenica 17 ottobre 2021 ed in contemporanea con la sfida del Romagnoli, fra Campobasso e Bari.

- Tornare sul luogo del delitto non è facile per nessuno, neanche per il Bari che torna 34 anni dopo sul rettangolo del nuovo Romagnoli. Era l'11 gennaio 1987 quando, nella gara valida per la Serie B 1986-87, i biancorossi furono sconfitti per 1-0 con un rigore realizzato da Vagheggi al 40'. Un precedente da riscattare e che per il Galletto costituisce quel motivo in più per proseguire nella striscia positiva di risultati lontano dal San Nicola.