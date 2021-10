Basket, Champions League: l' Happy Casa Brindisi perde 88-61 in casa con l'Hapoel Holon

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata del Girone G di Champions League di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 88-61 in casa con gli israeliani dell’ Hapoel Holon. Primo quarto, Ragland 7-4 per gli israeliani. Gray, 13-7. Johnson, 19-7. Pnini, l’ Hapoel prevale 29-9. Secondo quarto, Gaspardo tiene in gara i pugliesi ma 29-10 per gli israeliani. Ragland, 32-11. Gray, 38-16. Johnson, 45-19.

L’ Hapoel si impone di nuovo 49-22. Terzo quarto, Johnson 58-24 per gli israeliani. Chappell mantiene in partita i pugliesi, però 62-29 Hapoel. Ogden, 67-33. L’ Hapoel trionfa 70-39. Quarto quarto, Ragland 74-39 per gli israeliani. Gray, 76-41. Di nuovo Ragland, 80-44. Johnson, 83-48. Gray, 88-53. L’ Hapoel Holon vince questo quarto e 88-61 tutta la partita. Netta sconfitta per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Chappell 10 punti e Redivo 8. Negli israeliani Gray 20 punti e Johnson 18. Nella seconda giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà lunedì 18 Ottobre alle 20, 30 in casa con i rumeni del Cluj.