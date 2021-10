Agisitalia: sottoscritto protocollo di intesa con Tecnopolis. Intervista a Rossana Rodà e ad Annamaria Annicchiarico

BARI - Martedi 5 ottobre 2021 è stato sottoscritto a Bari un importante protocollo di intesa tra Asigitalia e Tecnopolis.Il documento è stato sottoscritto dalla Presidente di Asigitalia, dott.ssa Rossana Rodà e la dott.ssa Annamaria Annicchiarico, Amministratore Unico e Direttore generale di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico della Università di Bari.Il protocollo d’intesa è finalizzato a stabilire la definizione di progetti condivisi di partnership in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, con lo scopo di realizzare le sinergie necessarie per valorizzare le eccellenze locali nelle aree di sviluppo tecnologico, ricerca, cultura, didattica e formazione.Asigitalia si propone di realizzare i principi comunitari di cooperazione delle aree del mediterraneo e dei paesi in via di sviluppo, a tal fine, considera la Puglia uno dei luoghi strategici dell’area del mediterraneo. Per questo motivo, l’accordo prevede che Asigitalia potrà avvalersi delle competenze e delle professionalità di cui dispone Tecnopolis anche per la partecipazione a bandi internazionali ed europei.Più in generale, le strutture si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello regionale, nazionale ed internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione delle aree di interesse anche con il pieno coinvolgimento della imprenditoria e delle Istituzioni a livello locale.