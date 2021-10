Basket, Happy Casa Brindisi: Gaspardo e Redivo infortunati

(via Happy Casa fb)

Nell’ Happy Casa Brindisi in A/1 di basket maschile infortunato Raphael Gaspardo. Il cestista ha riportato una distorsione alla caviglia. Infortunato inoltre Lucio Redivo. Il giocatore italo-argentino si è procurato una lussazione alla spalla sinistra. Gaspardo è fermo da tre settimane e dovrebbe recuperare tra circa dieci giorni.

Redivo si è infortunato nel primo quarto della gara vinta dai pugliesi Sabato 23 Ottobre a Cremona, cadendo sul parquet durante una veloce azione sotto canestro. Il tecnico Frank Vitucci potrebbe rinunciare al cestista per due o tre partite. Il cestista della squadra pugliese Nathan Adrian a Cremona ha conquistato 7 rimbalzi e fornito 3 assist. Per Josh Perkins 6 assist per i compagni di squadra. Il Love Garden Cafè, azienda di Mesagne in provincia di Brindisi sarà lo sponsor della squadra pugliese per tutto il torneo di A/1.