Serie B: vince il Pisa, pareggia il Benevento

- Nella settima giornata di andata di Serie B il Pisa vince 2-0 in casa con la Reggina ed è primo con 19 punti. Per i toscani è il quarto successo all’”Arena Garibaldi”. La Cremonese supera 2-0 in Lombardia la Ternana e resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Per i grigiorossi è la terza vittoria in casa.Il Benevento pareggia 0-0 in Campania col Perugia e non riesce a fare un salto di qualità in classifica. Prima vittoria in trasferta per il Cittadella. I veneti si impongono per 1-0 a Frosinone ed entrano in zona play off. L’ Ascoli pareggia 2-2 a Crotone. La Spal pareggia 2-2 in rimonta in casa col Parma. Per la squadra dello spagnolo Josep Clotet è il secondo pareggio al “Paolo Mazza”.In coda il Vicenza vince 4-2 a Lignano Sabbiadoro col Pordenone. Per i veneti è il primo successo in questo campionato. Il Como prevale 4-2 a Brescia e con 6 punti è in zona play out. L’ Alessandria supera 1-0 in casa il Cosenza. Per i piemontesi prima vittoria dopo un pareggio e cinque sconfitte. La Serie B riprenderà Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre con l’ ottava giornata di andata dopo la sosta di Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre per gli impegni delle Nazionali.