Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 80-73 a Cremona

(via Happy Casa fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 80-73 a Cremona. Primo quarto, Adrian 12-7 per i pugliesi. Nick Perkins, 18-13. Clark, Brindisi si impone 28-19. Secondo quarto, Adrian 32-21 per i pugliesi. Zanelli e Carter, 37-26. Ancora Adrian, 40-30. Udom, Brindisi prevale di nuovo 44-30. Terzo quarto, Clark 48-33 per la squadra di Frank Vitucci. Cournooh tiene in corsa i lombardi, ma 52-38 Happy Casa. Josh Perkins, 58-49. Brindisi trionfa 68-56.

Quarto quarto, Miller mantiene in partita Cremona però 68-62 per i pugliesi. Adrian, 72-70. Di nuovo Adrian, 75-72. Zanelli, l’ Happy Casa vince questo quarto e 80-73 tutta la partita. Successo importante per la squadra di Frank Vitucci. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Nick Perkins 24 punti e Adrian 19. Nel Cremona Harris 20 punti e Miller 15. Nella sesta giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Sabato 30 Ottobre alle 19,30 in casa col Venezia.