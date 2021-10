Brindisi: sabato 9 ottobre Legami di Comunità presenta “Luci al parco” nel Parco Buscicchio nel Rione Sant’Elia

BRINDISI - Al quartiere Sant’Elia di Brindisi si festeggia insieme a Legami di Comunità. Il percorso della cooperativa brindisina proseguirà sabato 9 ottobre alle ore 18:00 con l’evento “Luci al Parco” che si terrà nel Parco Buscicchio in Via A. Mantegna, 10.





Nell’occasione il Parco ospiterà artisti, attori e musicisti locali che esporranno le proprie opere e si esibiranno dal vivo per rafforzare la scena culturale della città e, in particolare, del quartiere. L’ingresso è totalmente gratuito e prevede il coinvolgimento attivo di tutti coloro che vorranno approcciarsi all’arte nelle sue svariate forme.

La Cooperativa di Comunità “Legami di Comunità – Brindisi” da tempo lavora sul territorio dando protagonismo e responsabilità a tutte le persone attraverso l’arte, lo sport, il teatro e la musica affinché ognuno possa esprimersi ed essere consapevole delle proprie abilità e potenzialità.



“Luci al Parco” esprime questa energia portando in periferia gli artisti della città, in questo modo tutta la comunità potrà festeggiare con la bellezza il Parco illuminato e non più al buio.



La cooperativa intendo inoltre ringraziare gli artisti che hanno voluto donare ulteriore luce al Parco: Sabrina De Mitri, sassofonista e musicista eclettica; Francesca Danese, attrice e insegnante di teatro; Stefania Marianna Robassa in arte Sabrosa, artista versatile; Fabrizio Relè Distante, artista e grafico; Galiano Lombardi, artista; Stefano Iaia, artista iperrealista; Alessandro Ribezzi, artista, fotografo e video maker; Amanda Librale, artista espressionista; Anastasia Luceri, artista e arte terapeuta; Giulia Cristofaro, artista, scultrice e scenografa; Maria Teresa Contaldo, fotografa; Daniele Guadalupi; Matteo D’Astore in arte d3je, musicista e produttore; Giulia Crastolla, curatrice dell’evento; Silvia Erario, fotografa e tutti i cittadini e gli operatori del mondo dell’arte che saranno presenti.



La mostra e le esibizioni si terranno all’ingresso del parco e all’interno della Casa di Quartiere.



Al termine della serata è previsto un buffet di Comunità alla pizzeria “Al Parco”.