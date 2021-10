Calcio, Serie B: il Pisa pareggia in casa, vittoria per il Brescia contro la Cremonese

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata di Serie B il Pisa pareggia 1-1 in casa col Pordenone e con 20 punti consolida la vetta. Il Brescia supera 1-0 al “Rigamonti” la Cremonese e resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Benevento e la Reggina raggiungono al terzo posto a 16 punti il Lecce e la Cremonese. I campani prevalgono 3-0 al “Vigorito” col Cosenza. La squadra di Alfredo Aglietti si impone 2-1 al “Granillo” con il Parma. Ritrova il successo il Frosinone, 2-1 nella gara interna con l’Ascoli.

Il Monza vince 1-0 in Lombardia col Cittadella e si avvicina alla zona play off. La Ternana travolge 5-0 al “Liberati” il Vicenza e si rilancia. La Spal pareggia 1-1 al “Paolo Mazza” col Como ed è in zona play out. In coda l’ Alessandria si aggiudica 1-0 la partita in Piemonte col Crotone. La Serie B ritorna Mercoledì 27 e Giovedì 28 Ottobre con la decima giornata di andata. Mercoledì 27 Ottobre alle 18 il Cosenza cerca i tre punti al “San Vito-Luigi Marulla” con la Ternana per risalire in classifica. Il Vicenza non ha alternative al successo in Veneto alle 20,30 col Monza per lasciare il penultimo posto.

Giovedì 28 Ottobre alle 18 l’Alessandria deve saltare al “Moccagatta” l’ostacolo Frosinone per avere continuità di risultati. La Spal cerca di imporsi ad Ascoli per una svolta. Il Lecce deve vincere a Brescia per avere ambizioni di promozione. Il Parma cerca di prevalere alle 20,30 a Cittadella per rifarsi. Il Como non può permettersi un passo falso in casa col Pordenone. Il Pisa deve ottenere un risultato molto positivo a Cremona per restare al primo posto. Il Crotone cerca punti importanti per la salvezza allo “Scida” col Benevento. Il Perugia deve superare al “Curi” la Reggina per confermarsi in zona play off.