Castellana Grotte, al via la 'Camminata tra gli olivi'

CASTELLANA GROTTE (BA) – A passeggio nelle campagne castellanesi alla scoperta del suggestivo e prezioso patrimonio paesaggistico ed olivicolo del territorio. Castellana Grotte, comune a forte vocazione olivicola testimoniata dal gran numero di coltivazioni e frantoi presenti sul territorio, ha aderito alla “Camminata tra gli olivi” promossa per il quinto anno consecutivo dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui l’ente castellanese è socio.La “Camminata tra gli Olivi” castellanesi si svolgerà domenica prossima, 24 ottobre 2021, ed è stata organizzata dal Comune di Castellana Grotte. L’obiettivo è valorizzare il paesaggio ulivetato castellanese e più in generale promuovere il territorio attraverso l’organizzazione di iniziative ludico-motorie, culturali e di approfondimento come quella predisposta dall’Amministrazione comunale.Il Sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo sottolinea il valore dell’iniziativa: “Potremo trascorrere una giornata all’aria aperta godendo delle bellezze della nostra campagna ed imparando a conoscere meglio la nostra prima fonte di ricchezza, l’olio extravergine. L’iniziativa mira infatti a valorizzare e far conoscere il territorio e ciò che ne deriva in termini di gastronomia, il nostro olio, prezioso per il palato oltre che per la salute grazie alle sue tante proprietà nutritive”.La passeggiata campestre fra gli ulivi partirà domenica prossima intorno alle ore 8.30 di mattina (raduno ore 8.00) da strada comunale Chiancafredda fino a raggiungere il tempietto bizantino di San Bartolomeo di Padula, da poco riportato all’antico splendore, prima di tornare indietro. Un itinerario lungo circa nove chilometri, durante il quale i partecipanti saranno coinvolti ed istruiti su nozioni agronomiche di base circa le cultivar presenti in zona e sulle tecniche di trasformazione. Gli approfondimenti saranno curati da Martino Lillo di Assoproli Bari, tecnico di riferimento dell’Oleificio Sociale Cooperativo “A. Viterbo” di Castellana Grotte. Inoltre, l’associazione culturale “Legato a Mano” durante il percorso proporrà approfondimenti storici e culturali inerenti Castellana ed in particolare sul tema della potatura degli alberi d’ulivo nel corso della storia.“Finalmente ci riappropriamo dei nostri spazi, – evidenzia l’Assessore alle Attività Produttive, Vanni Sansonetti, anche Coordinare Regionale dell’Associazione Città dell’Olio – lo faremo attraverso una passeggiata nel nostro territorio e sotto l’angolo visuale delle sue cultivar e dell’olio extravergine di oliva unitamente alla cultura della nostra terra, non a caso passeremo infatti dal tempietto di San Bartolomeo di Padula. Per questo appuntamento abbiamo messo in campo una grande organizzazione che terrà conto delle prescrizioni normative per la sicurezza, a garanzia della tranquillità di tutti i partecipanti”.La Camminata si snoderà nel seguente itinerario: S.C. Chiancafredda (zona parcheggio) - S.C. Borgo Scorzone - S.C. Monte Cipolla - S.C. Ciampacotta - uliveto in Contrada Ciampacotta - tempietto bizantino San Bartolomeo di Padula e viceversa.L’evento si svolgerà secondo un preciso protocollo anti-Covid e sarà aperto, su prenotazione, ad un massimo di 200 partecipanti in possesso di Green Pass. Grazie alla disponibilità delle Grotte di Castellana tutti i partecipanti alla Camminata riceveranno anche un buono sconto di € 3,00 per la visita alle Grotte di Castellana.La Camminata sarà accessibile anche a persone con disabilità fisica. Un servizio reso possibile dalla collaborazione con l’associazione di promozione sociale “SottoSopra”.Il Comune di Castellana Grotte ringrazia per la preziosa collaborazione all’organizzazione dell’evento: Pro Loco Castellana Grotte "Don Nicola Pellegrino", Associazione Castellana Conviene, Associazione Freedogs Atletica Castellana, APS Giovani Castellanesi, APS SottoSopra, ETS Legato a Mano, APS Fare & Innovare, Società Cooperativa Agricola Assoproli Bari, Frantoio Sgobba, Frantoio Valente, Frantoio Manghisi, Oleificio Cooperativo "A. Viterbo". Infine, si ringrazia per la disponibilità il sig. Francesco Persio, proprietario dell'uliveto in contrada Ciampacotta.Informazioni: - Email cittadellolio@comune.castellanagrotte.ba.it - Messaggi 345.9598660.Per partecipare è necessario inviare e-mail di prenotazione a cittadellolio@comune.castellanagrotte.ba.it entro le ore 12:00 di venerdì 22 ottobre 2021.Nell’e-mail di prenotazione vanno comunicati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di cellulare, indirizzo di posta elettronica.I minori possono partecipare e dovranno essere indicati nella stessa e-mail di prenotazione inserendo i medesimi dati richiesti per gli adulti che esercitano la patria potestà genitoriale.I soggetti con disabilità che necessitassero di accortezze speciali, al fine di garantire una migliore organizzazione del percorso, sono invitati a segnalarlo nella e-mail di prenotazione.Dopo l'invio dell'e-mail di prenotazione, i partecipanti riceveranno email di conferma con modulo di iscrizione che dovrà essere stampato, compilato, sottoscritto e consegnato domenica mattina alle postazioni riservate presso S.C. Chiancafredda (zona parcheggio). A conclusione della corretta iscrizione sarà consegnato un braccialetto della Camminata.Qualora con le prenotazioni si arrivasse al numero massimo di partecipanti previsti non si accetteranno iscrizioni il giorno della Camminata, diversamente la mattina di domenica 24 ottobre alle ore 8:00 si accetteranno altre partecipazioni, sempre fino al raggiungimento del numero massimo di 200 partecipanti.E’ consentita la partecipazione alla Camminata solo ai possessori di certificazione verde Covid19 (Green Pass).Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adeguate per percorsi sterrati.La Camminata si effettuerà per gruppi.I partecipanti che riterranno di portare con sé cibi e bevande durante la Camminata dovranno avere cura di non scambiarli con altri partecipanti.Ogni partecipante dovrà avere con sé, per l’intera durata della Camminata, mascherina e soluzione alcoolica disinfettante secondo le indicazioni di prevenzione COVID‐19. Dovrà essere utilizzata la mascherina in tutti i casi in cui non è possibile osservare la distanza interpersonale di almeno un metro.Durante la Camminata e in caso di sosta i partecipanti dovranno assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con gli altri partecipanti.