La sua puntura ha mandato l'uomo in shock anafilattico, rendendo provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco che si trovavano lì per un'operazione di addestramento. L'uomo è stato portato a riva per le operazioni di soccorso del 118.



- Paura in alto mare quella vissuta da un turista al largo di Brindisi, insieme ai passeggeri di una barca a vela, quando è stato punto da un pesce ragno, comunemente noto come tracina.