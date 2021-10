Comeunboss, il contest dedicato ai piccoli 'boss'

BARI - Se vi siete divertiti con Baby Boss, commedia campione di incassi nel 2017, ora non potete perdere ‘BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA’, in uscita nelle sale italiane.Insieme al film è stato lanciato il concorso #comeunboss dedicato ai piccoli boss e alle loro famiglie.“Ti sei mai trovato davanti ad un autentico ‘Baby Boss’? Vai su comeunboss.it e raccontaci quella volta in cui il tuo baby si è comportato da vero e proprio Boss!”. E’ questo il concept del concorso.Per partecipare a #comeunboss si deve andare su comeunboss.it e caricare un testo, una foto o un video in cui viene raccontato “quella volta che...” il proprio baby è stato un vero boss. In alternativa, sempre attraverso questo sito, è possibile caricare il link di un reel esterno se realizzato sui canali social. In particolare video e foto da Instagram e video da Tik Tok.Una giuria selezionata decreterà i 4 contenuti più divertenti tra cui il super vincitore entro il 12 novembre. Sarà lui a vincere un abbonamento annuale alla piattaforma di ricerca babysitter Sitly.it , per poter cercare liberamente e in pochi clic la propria Mary Poppins ideale, e un weekend per tutta la famiglia a Gardaland, il più famoso parco dei divertimenti italiano. Nel pacchetto sono compresi 1 notte in camera a tema per 4 persone al Gardaland Adventure Hotel o al Gardaland Magic Hotel con prima colazione internazionale inclusa, shuttle bus gratuito da e per il Parco, ingresso gratuito agli spettacoli e all'animazione in hotel, 4 ingressi al Parco.Sono inoltre previsti 3 ulteriori premi, che saranno consegnati ad altri tre ‘terribili’ baby: tre kit del film BABY BOSS 2 (le penne, le tshirt, le etichette loghizzate, il block notes) e tre abbonamenti mensili a Sitly.it, in modo da avere un mese gratuito per cercare la propria babysitter. Il concorso chiude il 21 ottobre.