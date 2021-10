Delle 2.123 persone attualmente positive 129 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

BARI - Nelle ultimr 24 ore in Puglia si registrano 42 nuovi casi di Coronavirus su 14.769 test (0,28% test) e zero decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 15 in provincia di Bari, 14 in provincia di Foggia, 12 nel Leccese e 1 nel Tarantino.