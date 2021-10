CPIA, ad Alberobello un’offerta formativa di qualità al centro provinciale per l’istruzione degli adulti

Il Centro propone, nel plesso della scuola secondaria di primo grado «Luigi Tinelli» in via Montegrappa 90, percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al rilascio delle certificazioni A1 - A2- B1, valide per il permesso di lungo soggiorno e per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Il CPIA eroga percorsi finalizzati al conseguimento della licenza media e al completamento dell'obbligo scolastico (biennio della scuola superiore) in poco più di sei mesi.





Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 0804321031 o recarsi nelle segreteria della scuola, in via Montegrappa 90. E’ possibile anche iscriversi visitando il sito www.cpia2altamura.edu.it Info anche sulla pagina facebook Cpia 2 Bari.

ALBEROBELLO (BA) - Corsi statali gratuiti di istruzione per giovani dai 16 anni e adulti di ogni età, tra cui lingue straniere e informatica. Possibilità di conseguire la licenza media in poco più di 6 mesi e il primo biennio delle superiori in un solo anno scolastico e corsi di italiano per stranieri. All’Istituto Comprensivo «Morea-Tinelli» di Alberobello, il CPIA 2 Bari realizza un'offerta formativa finalizzata a favorire e sostenere l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta, italiana e straniera.