E' morto Rossano Rubicondi

- Rossano Rubicondi è morto all'età di 49 anni a Milano. Non sono ancora note le cause del decesso. Tra i primi a ricordare l'attore e modello scomparso è stata Simona Ventura, che ha affidato ai social il suo pensiero: "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip".Rubicondi è salito alle cronache per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, con cui partecipò nel 2018 a Ballando con le stelle. Ha partecipato come naufrago all'Isola dei famosi, nel 2008 e nel 2012, mentre fece l'inviato per il reality nel 2010. Nello stesso anno, infine, prese parte al cinepanettone Natale a Beverly Hills.