Elezioni, Borraccino: "Decisa affermazione del centrosinistra anche nei comuni della provincia di Taranto"

"Un risultato - prosegue Borraccino - in linea con grandi città italiane come Milano, Napoli, Bologna dove il Centrosinistra si afferma già al primo turno ed è lizza per il ballottaggio a Roma, Torino,Trieste. Un risultato importante per il popolo democratico - prosegue Borraccino - che fa ben sperare per le prossime elezioni politiche e per le prossime Amministrative che il prossimo anno interesseranno la città di Taranto. Più che positiva l’alleanza organica che ha visto correre insieme in coalizione partiti storicamente di centrosinistra, Movimento 5 stelle e liste civiche. Straordinario il risultato di San Giorgio jonico che ha portato alla riconferma di Mino Fabbiano. Eccellente quello di Grottaglie che ha sancito la vittoria schiacciante di Ciro D’Alò, a capo della coalizione Grottaglie Next", conclude.

BARI - "Candidati sindaci e coalizioni progressiste in vantaggio nella provincia di Taranto. Dei 9 comuni chiamati al voto si vince al primo turno a Grottaglie, San Giorgio Jonico (Comuni con oltre 15mila abitanti). Tra i Comuni sotto i 15mila abitanti affermazione del Centrosinistra a Statte e Fragagnano. Siamo al ballottaggio a Massafra, dove il sindaco Quarto è in netto vantaggio, di circa 18 punti percentuali, mentre a Ginosa correranno tra 2 settimane il M5stelle ed il Centrodestra". Così in una nota il consigliere regionale