Fasano: inaugurato il nuovo impianto di Technoacque

FASANO (BR) - Nella Zona industriale Sud di Fasano è stato inaugurato, venerdì 8 ottobre 2021 un nuovo stabilimento del'azienda Technoacque, del settore del trattamento delle acque industriali, dell'imprenditore fasanese Vito Casarano.





Si tratta di un nuovo stabilimento, adiacente a quello già esistente in Via Maestri del Lavoro 1, adibito principalmente alla progettazione e alla realizzazione di impianti per il trattamento delle acque industriali, una realizzazione che ha visto importanti investimenti in strutture funzionali allo scopo prefissato e nuove assunzioni per le figure professionali adatte.





L'ambiente di lavoro è stimolante e collaborativo ma nel contempo strutturato e idoneo a supportare le attività e le lavorazioni che si andranno ad effettuare. Tutti i dipendenti lavorano in armonia e vengono considerati come di famiglia. Interviste a VITO CASARANO (Amministratore Technoacque) e FRANCESCO ZACCARIA (sindaco di Fasano). Riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.