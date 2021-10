Figc conferma: Italia-Svizzera a Roma il 12 novembre

Nei giorni scorsi, secondo quanto rilevato da Mourinho e Sarri, il terreno di gioco mostrava evidenti segni di consumazione e a causa dei quali i tecnici di Roma e Lazio avevano richiesto interventi urgenti in vista dei prossimi impegni casalinghi delle 2 "romane". A questi si aggiunge il debutto dell'Italia al 6 Nazioni di Rugby contro la Nuova Zelanda, programmato per sabato 6 novembre sul rettangolo dello Stadio capitolino.



Italia-Svizzera, gara decisiva del Gruppo B per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar '22, si disputerà regolarmente all'Olimpico di Roma alle ore 20.45 di venerdì 12 novembre 2021 e non più all'Azzurri d'Italia di Bergamo, come precedentemente ipotizzato. La conferma - informa l'Ansa - è giunta da Sport Salute (la società di Servizi del Coni che gestisce l'impianto romano), dopo l'incontro con la Figc ed il contemporaneo sopralluogo del manto erboso dello stadio romano, effettuato dai funzionari federali nella giornata di martedì 12 ottobre, per valutarne la tenuta dello stesso.