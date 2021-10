Realtà sportive: online l'avviso per i contributi 2021

BARI - L’assessorato allo Sport rende noto che è in pubblicazione da martedì 12 ottobre 2021 sul sito istituzionale del Comune, a questo link , l’avviso relativo ai contributi per lo svolgimento di attività sportive ordinarie agonistiche nel corso del 2021, rivolto a tutte le società sportive e le associazioni sportive a carattere dilettantistico, riconosciute dal CONI e che siano affiliate alle federazioni sportive (FSN) o alle discipline sportive associate (DSA), aventi sede e operanti nel Comune di Bari.Per attività agonistica si intende la partecipazione a campionati e tornei ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate.Coerentemente con il vigente regolamento comunale, il contributo da assegnare non potrà essere superiore all’80% delle spese presentate e sarà calcolato sulla base di un sistema proporzionale fra spese totali e disponibilità finanziaria.Al termine della procedura i beneficiari ammessi ai contributi dovranno rendicontare le spese indicate nella domanda con i relativi giustificativi di spesa (ricevute, fatture, ecc) e produrre la documentazione prescrittaLa domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, compilata e sottoscritta dovrà essere inviata esclusivamente via pec all’indirizzo cultura.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12.00 del prossimo 8 novembre.Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il numero 080/5773822.