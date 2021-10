Fs italiane, Frecciarosa: oggi tappa a Foggia

FOGGIA - Il treno regionale in partenza da Foggia alle 14.17 e diretto a Potenza, ha ospitato oggi l’iniziativa Frecciarosa, la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori femminili, promossa ogni anno, nel mese di ottobre da Ferrovie dello Stato e dall’associazione Incontra donna Onlus, con il patrocinio del Ministero della Salute.Presenti a bordo un medico e due volontari dell’associazione Incontra donna Onlus che hanno effettuato consulenze gratuite e diffuso la versione digitale del “Vademecum della Salute”.Quello di oggi è il secondo appuntamento dell’iniziativa “Frecciarosa - la prevenzione viaggia in Treno” in regione, dopo quello del 12 ottobre scorso a bordo di due Frecciargento Puglia – Roma, il primo su un treno regionale.