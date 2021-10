I Giovani Commercialisti si formano in partnership con la Bocconi

BARI - Lunedì 18 ottobre presso masseria Pietrasole Metaresort si è tenuto il convegno sul tema “L’apertura nei CDA ad amministratori indipendenti nelle PMI – Il ruolo del dottore commercialista”, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, al quale hanno preso parte esponenti del settore accademico e imprenditoriale.“È stato un importante momento di confronto – ha spiegato il presidente dell’UGDCEC Bari, Maurizio Bitetto – tra il mondo delle professioni e il mondo delle imprese. Sono emerse la voglia di creare un rapporto congiunto tra giovani imprenditori e giovani professionisti, con il fine di creare figure professionali in grado di supportare le imprese nella creazione di valore e nella custodia dello stesso; la necessità di un cambio culturale del mondo imprenditoriale affinché si possa aprire le porte della PMI ai giovani professionisti”.Hanno preso parte a questo momento di confronto le associazioni Confindustria, Confcommercio, Ance Giovani e LegaCoop, oltre all’AIGA Bari e numerosi professionisti di varia estrazione. Vari sono stati gli spunti di riflessione e le proposte per un nuovo percorso virtuoso. È stato presentato un corso di formazione, organizzato dall’Unione Giovani Commercialisti baresi in collaborazione con ANCE, che avrà inizio a novembre e sarà tenuto da docenti dell’Università Bocconi di Milano. Il programma formativo, che mira a creare figure specialistiche e dall’alto valore professionale, da affiancare alle imprese, sarà strutturato in tre giornate (8, 15 e 26 novembre) ed avrà come docenti tre professori della SDA Bocconi: il prof. Guido Corbetta, titolare della cattedra AIDAF-EY di Strategia delle aziende familiari, il prof. Fabio Quarato, Managing Director della cattedra AIDAF-EY di Strategia delle aziende familiari, e il prof. Carlo Salvato, ordinario di Strategia Aziendale.“Il corso è rivolto ai giovani professionisti, commercialisti e avvocati, ma anche agli imprenditori. Sarà incentrato sui vantaggi e sui ruolo degli amministratori indipendenti nelle PMI, sulle responsabilità dell’amministratore alla luce delle recenti riforme e sui passaggi generazionali, un passaggio delicato che fisiologicamente affrontano tutte le aziende”.Per le modalità di partecipazione al corso è necessario scaricare l’apposito modulo di iscrizione dal sito www.ugdcecbari.it.