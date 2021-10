Il cinema Abc di Bari riapre al pubblico il 7 ottobre

BARI - Il Cinema Abc di Bari, Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., riapre al pubblico dopodomani, giovedì 7 ottobre, alle 21.30, con la proiezione del film “Bentornato Papà” diretto da Domenico Fortunato, con Donatella Finocchiaro e Domenico Fortunato, prodotto da Altre Storie con Rai Cinema e distribuito da Altre Storie, alla presenza del regista, del cast e del produttore.La storica sala cinematografica barese, chiusa da circa due anni, riprende quindi la sua programmazione e le attività, confermandosi luogo di cultura e di aggregazione fondamentale per il quartiere in cui sorge, sin dal 1976, e per la città intera.Giovedì lo spettacolo previsto è unico alle 21.30. Da venerdì a domenica si riprenderà con la consueta programmazione, quindi ci saranno tre spettacoli al giorno: alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.30. Martedì e mercoledì gli spettacoli sono due: 19.30 e 21.30. Lunedì riposo.Giovedì 7 alle 18 è in programma un incontro di saluto (ingresso a invito, non aperto al pubblico). Interverranno: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, Sindaco di Bari, Giulio Dilonardo, Presidente Agis e Anec di Puglia e Basilicata.L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid e l’ingresso in sala sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass.