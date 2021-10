Tante riconferme nella Provincia di Taranto

-

Si sono da poco chiusi i seggi in 54 comuni pugliesi per eleggere il nuovi sindaci nella provincia di Taranto. Dalle urne sono 'uscite' molte riconferme con pochi ribaltoni. In provincia di Taranto, nella città di, esulta Ciro D'Alò che, con la sua coalizione di centrosinistra Next, ottiene la ricandidatura già al primo turno con il 56,64% dei consensi. A, il sindaco uscente Cosimo Fabbiano viene riconfermato col il 72,20%.

Si dovrà passare dal ballottaggio per decidere il sindaco di Massafra e Ginosa. A Massafra, il sindaco uscente Fabrizio Quarto non è riuscito a 'sfondare' quota 50%+1, fermandosi al 43,12%, che il 17 e 18 ottobre se la dovrà sfidare che guida la coalizione di centrodestra Domenico Santoro, che si è attestato al 25,24%. C'è equilibrio a Ginosa, dove il sindaco uscente Vito Parisi, del Movimento 5 stelle, insieme alla lista civica PerBene Ginosa si è fermato al 34,34% di consensi e dovrà sfidare al ballottaggio la candidata del centrodestra Patrizia Ratti, che ha ottenuto il 28,27%.

Nei piccoli comuni con meno di 15mila abitanti si è vista ad Avetrana la vittoria di Antonio Iezzi, con 50,70%, che prende il posto di Antonio Minò, morto di Covid lo scorso settembre. A prendere la guida del piccolo comune di Monteparano è invece una donna Maristella Carabotto, che conquista il 50,76% di preferenze. A Statte, invece, vittoria schiacciante per il sindaco uscente Francesco Andrioli, che conquista con la sua Uniti per Statte il 74,98%. Cambio della guardia, invece, nel comune di Torricella, dove Francesco Turco ha avuto la meglio col 52,76% rispetto al sindaco uscente Michele Schifone, che si è fermato al 47,24%.