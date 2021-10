Borraccino: "Dalla Regione nuovi aiuti alle PMI pugliesi colpite dalla pandemia: riparte da oggi il 'Microprestito'"

BARI - "Con una dotazione finanziaria complessiva di 126 milioni di euro la Regione dà il via a due nuove misure agevolative per le micro, piccole e medie imprese pugliesi, con l’obiettivo di favorire la ripartenza dopo la crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria". Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto."Si tratta - prosegue Borraccino - di Microprestito della Regione Puglia (nuova versione di Microprestito Lift) e della misura straordinaria di Aiuto Custodiamo le imprese, fortemente voluti dal Presidente Emiliano e dall’assessore al ramo, Delli Noci, in continuità con le misure economiche attivate sin da subito dal Governo regionale all’inizio della pandemia iniziata a marzo 2020.La società regionale Puglia Sviluppo, in qualità di organismo finanziario nel caso di Microprestito e di organismo delegato nel caso della misura Custodiamo le imprese, gestirà le pratiche di concessione.Col Microprestito, fondi per 80 milioni di euro saranno a disposizione delle microimprese operative e di lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese (in entrambi i casi con una sede operativa in Puglia) che, a causa della pandemia, non hanno ancora raggiunto nel 2021 i livelli di ricavi conseguiti nel 2019. I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui quinquennali, a tasso zero, tra i 5mila e i 30mila euro più preammortamento della durata di 12 mesi. Il finanziamento potrà essere utilizzato solo per sostenere le spese di funzionamento.L’agevolazione sarà concessa per l’80% nella forma del finanziamento e per il 20% nella forma dell’assistenza rimborsabile. Quindi, alle imprese che saranno in regola con la restituzione delle rate del finanziamento prima della scadenza della 49a rata e che avranno correttamente dimostrato la spesa, sarà riconosciuta una premialità pari alla somma delle ultime 12 rate. Dunque il finanziamento agevolato sarà considerato estinto.L’accesso all’avviso è online attraverso il portale Sistema Puglia (al link https://microcredito2021.sistema.puglia.it ) a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (in uscita oggi, giovedì 21 ottobre 2021, nel pomeriggio) e fino al 31.12.2021.La nuova misura straordinaria “Custodiamo le imprese”, invece, mette a disposizione oltre 46,2 milioni di euro, per le imprese micro, piccole e medie del territorio che hanno subito le chiusure delle attività per decreto nel corso del 2021. In tal caso è prevista una sovvenzione diretta, a fondo perduto, in grado di compensare i minori ricavi conseguiti nel 2021.Potranno partecipare alla misura le imprese che non hanno ottenuto ulteriori aiuti specifici da parte della Regione Puglia tra i quali quelli previsti dalle misure Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0 e Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0.Si prevede che l’impresa debba aver conseguito nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 un fatturato inferiore a quello conseguito nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.L’agevolazione consisterà in un ristoro a fondo perduto.Il “Microprestito della Regione Puglia” è attivo da oggi, giovedì 21 ottobre, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, mentre “Custodiamo le imprese” sarà aperto nei prossimi giorni".