Inter passa in Emilia, decisivo Dzeko

Crea intensità, spesso manca nella lucidità sotto porta, ma come al solito vince in rimonta. Sassuolo-Inter finisce 1-2 per i campioni d'Italia grazie allo zampino di Dzeko, partito dalla panchina preferito a Correa, ma capace di realizzare la rete del pareggio e di procurarsi il rigore trasformato da Lautaro a pochi minuti dal novantesimo.L'Inter con il ritorno a centrocampo di Calhanoglu, riesce a tessere trame di gioco interessanti. Prima del gol su penalty realizzato da Berardi (fallo di Skriniar su Boga) i nerazzurri si rendono pericolosi con Barella e Bastoni. Col passare dei minuti i neroverdi prendono le misure agli avversari e si rendono più offensivi. Defrel, schierato titolare, si affaccia spesso da Handanovic, così come Djuricic e Boga.I cambi di Inzaghi, però cambiano la gara. Fuori Dumfries e Correa, dentro Vidal e Dzeko. Il bosniaco ripaga alla grande. La zuccata di testa garantisce la paritá, poi Consigli lo atterra. Lautaro dal dischetto non può fallire e termina la rimonta interista. La squadra di Inzaghi tallona il Napoli ed è sempre in agguato a difendere il titolo. Il Sassuolo ha tenuto testo, ha provato a difendere la vittoria, ma Inzaghi ha saputo gestire saggiamente uomini e forze.