(via Uefa Euro 2024 fb)



Nel secondo tempo al 18’ Theo Hernandez dei transalpini colpisce la traversa. Al 19’ la Spagna passa in vantaggio con Oyarzabal, tiro in diagonale su passaggio di Busquets. Al 21’ pareggia Benzema, tiro di destro. Al 35’ la Francia passa in vantaggio con Mbappè, tiro rasoterra. Al 43’ Oyarzabal va vicino al pareggio.

La Francia supera 2-1 a Milano in finale la Spagna e vince la Nations League. Nel primo tempo al 6’ Benzema della Francia non concretizza una buona occasione. Al 35’ Marcos Alonso della Spagna con un tiro di destro non inquadra la porta.