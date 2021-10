Lega Puglia: "Lopalco verifichi il perchè l'ospedale Monopoli - Fasano non verrà consegnato neppure per fine anno"

BARI - "Lopalco, invece di essere costantemente presente in trasmissioni televisive, dovrebbe pensare a verificare cosa avviene nei cantieri e capire il perché un nosocomio che doveva essere concluso il 6 settembre, non verrà consegnato neanche per fine anno". Così in una nota Lega Puglia."Abbiamo appreso - prosegue la nota - nelle ultime ore che sarebbero i mancati pagamenti da parte della ASL ai fornitori (appaltatori, subappaltatori etc) il motivo per cui i tempi per la conclusione dei lavori dell’ospedale Monopoli-Fasano si sono dilatati a dismisura. Era stato promesso un nuovo ospedale in tempi rapidi, il 28 settembre 2018 Emiliano in pompa magna aveva celebrato l'inizio dei lavori con la posa della prima pietra e invece gli abitanti si trovano a dover fare i conti con due ospedali fatiscenti. Chiediamo, come Lega, l’intervento urgente dell’assessore Lopalco che, ancora una volta, dimostra di non aver chiare quali siano le sue responsabilità nei confronti della cittadinanza. Solo parole - conclude la nota -, senza che susseguono i fatti".