Petruzzelli: Alessandro Palumbo dirige il Family Concert

BARI - Domenica 31 ottobre alle 18.00 al Petruzzelli è in programma un nuovo Family Concert, dirigerà l’Orchestra del Teatro il maestro Alessandro Palumbo.

In programma: Ouverture dall’opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, Shèhèrazade, op. 35 Il mare e la nave di Sinbad di Nikolaj Rimskij-Korsakov, Ouverture dall’opera Egomont op. 84 di Ludwig van Beethoven, Suite dal balletto Il lago dei cigni di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Preludio dall’opera Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota, dall’opera Carmen di Georges Bizet, suite n. 1.

I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli aperto dal lunedì al sabato dalle11.00 alle19.00 e su www.vivaticket.it.

L’accesso in teatro è consentito ad adulti e ragazzi a maggiori di 12 anni di età solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). I minori di 12 anni possono entrare senza certificazione.

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), in corso di validità, dovrà essere obbligatoriamente esibita al personale dedito al controllo unitamente al biglietto.

In caso di manifesta incongruenza con i dati anagrafici presenti sulla certificazione verde potrà essere richiesto di esibire anche un documento di identità (Circolare Ministero dell’Interno n. 15350/117/21del 10/08/2021).

In assenza del Green Pass – Certificazione verde COVID-19 valido, non sarà consentito l’accesso e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it