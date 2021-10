L'Oms raccomanda il primo vaccino contro la malaria per i bambini

GINEVRA - La vita di migliaia di bambini in Africa potrebbe essere salvata grazie all'uso di massa di un nuovo vaccino contro la malaria. Il preparato potrà essere somministrato in 4 dosi ai soggetti dai 5 mesi di età."Per secoli, la malaria ha perseguitato l'Africa subsahariana, causando immense sofferenze personali", ha commentato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa. "Abbiamo a lungo sperato in un vaccino efficace contro la malaria e ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo un vaccino raccomandato per un uso diffuso. La raccomandazione di oggi offre un barlume di speranza per il continente che sopporta il fardello più pesante della malattia e ci aspettiamo che molti più bambini africani siano protetti dalla malaria e diventino adulti sani".