Momenti di adrenalina pura all'Egnazia TRI

Distanza Nuoto Ciclismo Corsa "Supersprint" 400 m 10 km 2,5 km "Sprint MTB" 750 m 15 km 5 km "Sprint" 750 m 20 km 5 km "Olimpico MTB" 1500 m 30 km 10 km "Olimpico" 1500 m 40 km 10 km "Doppio olimpico" 3000 m 80 km 20 km "Ironman 70.3" o "Half Ironman" o "Medio" 1900 m 90 km 21,097 km "Lungo" 3000 m 120 km 30 km "Ironman" o "super lungo" 3800 m 180 km 42,195 km[

EGNAZIA TRI 2021 TRIATHLON MEDIO



Podio uomini:



1° Mattia Ceccarelli (OVERCOME ASD) 3h 55’ 30”



2° Jonathan Ciavattella (DOLOTEAM) 3h 55’ 39”



3°Giulio Molinari (C.S. Carabinieri)3h 56’ 37”



Podio donne:



1° Ilaria Zane (OVERCOME ASD) 4h 31’ 38”



2° Serena Eva (DDS) 4h 37’ 52”



3° Martina Dogana (MARTINA DOGANA TRITE) 4h 47’ 1 Il podio maschile vede protagonisti Il triatleta di Riccione Mattia Ceccarelli (OVERCOME ASD) ha tagliato per primo il traguardo, conquistando il titolo di Campione di Triathlon Medio 2021 con un tempo eccezionale di 3h 55’30”. In seconda posizione è arrivato Jonathan Ciavattella (DOLOTEAM) con un ottima performance, e un tempo di 3h 55’ 39". Al terzo posto, Giulio Molinari (C.S. Carabinieri), protagonista di un bel recupero nell’ultima frazione di corsa e vincitore del Campionato Italiano di Triathlon Medio 2020, che ha chiuso con 3h 56’ 37”.



Trionfa al traguardo, in campo femminile, Ilaria Zane (OVERCOME ASD) aggiudicandosi il titolo di Campionessa di Triathlon Medio, dominando ogni frazione della gara e tagliando il traguardo con il tempo di 4h 31’ 38”. Al secondo posto Serena Eva (DDS), che si è distinta nel percorso in terra pugliese con un tempo di 4h 37’ 52”. Terza classificata Martina Dogana (MARTINA DOGANA TRITE), atleta che da anni svolge l’attività di coaching nel mondo del triathlon.

L’Egnazia Tri si è svolta anche quest’anno nella meravigliosa terra di Puglia in collaborazione con Borgo Egnazia, luogo meraviglioso liberamente ispirato nelle forme nei materiali e nei colori a un tipico paese pugliese.Ai nastri di partenza c'è stata la presenza di quasi 500 iscritti, tra appassionati di nuoto, bicicletta e corsa che quest’anno gareggeranno fianco a fianco di grandi atleti – come Giulio Molinari, Martina Dogana, Daniel Fontana e Alessandra Fior e molti altri.La competizione di Borgo Egnazia ormai è un forte richiamo per gli sportivi e rappresenta infatti un appuntamento imperdibile per gli amanti del triathlon con la natura mediterranea.Il triathlon è uno sport multidisciplinare individuale , che prevede 3 tipologie di performance fisiche anche in competizioni a squadre (staffetta).Si articola su una triade sportiva in un unico percorso che si svolge in successione : nuoto corsa . Il tempo totale di gara viene contabilizzato comprendendo le transizioni tra una frazione e la successiva, denominate transizione 1 - T1 (nuoto/bici) e transizione 2 - T2 (bici/corsa).