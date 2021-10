ROMA - Il tecnico della Roma parla alla luce della clamorosa sconfitta per 6 a 1 in Norvegia contro il Bodo Glimt, con un undici titolare però composto quasi esclusivamente da seconde linee.L'analisi del portoghese non nasconde grande amarezza: "La responsabilità è mia, sono io che ho deciso di giocare con questa squadra".